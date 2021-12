Caso Salernitana: scontro tra Lotito e Gravina

Gravina irremovibile sulla proroga per ila cessione della Salernitana. Non sono mancate le tensioni soprattutto con Lotito

Alta tensione. Nella giornata di ieri il numero uno della FIGC, Gravina, ha gelato le aspettative di chi a Salerno, sperava di strappare una proroga alla deadline fissata per la cessione della Salernitana. Il club campano deve trovare un nuovo proprietario, o l’incubo esclusione dal campionato diverrebbe realtà.

Come riporta il Corriere dello Sport non sono mancate le tensioni. Proprio il presidente federale, nel Consiglio di ieri, si è scontrato in modo piuttosto acceso con l’ex patron dei granata, Lotito. Tra i due è “guerra calda”, assicura il quotidiano, tanto che la discussione ha preso subito una piega ruvida, con una serie di “intemperanze lotitiane”, apparse pretestuose al punto da far intervenire il presidente della Lega Pro Ghirelli, che ha chiesto rispetto per tutto il Consiglio.