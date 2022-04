AIA, caso rimborsi arbitri: Giacomelli fermato per altri 14 mesi

Caso rimborsi arbitri, nuovo stop imposto dall’AIA: ancora Giacomelli, già sospeso, al centro della bufera

Giacomelli è stato – nuovamete – fermato dall’AIA per il caso rimborsi. A svelare lo stop del fischietto triestino è stato Michele Criscitiello che, su Twitter, ha reso pubbliche le carte che condannano l’arbitro.

14 mesi senza dirigere gare per aver violato l’art. 40 del Regolamento AIA e gli artt. 5 e 6.1 del Codice etico., in occasione della trasferta a Ferrara per la gara tra SPAL e Brescia. Giacomelli, infatti, ha fatto richiesta per il rimborso dell’intero viaggio, quando lui è arrivato solamente fino a Portogruaro, dove ha raggiunto il collega Alessio Tolfo.

La Commissione Disciplinare lo ha così sospeso, a decorrere dall’8 febbraio scorso.