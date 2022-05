Caso Plusvalenze, la Corte d’Appello respinge il ricorso: i dettagli

Caso plusvalenze, la Corte d’Appello respinge il ricorso. Tutti prosciolti! I dettagli

La Corte federale d’appello ha respinto il ricorso della Procura FIGC sul caso plusvalenze: sono tutti prosciolti gli undici club (tra cui Juventus, Napoli, Samp, Empoli e Genoa) e i 59 dirigenti (da Agnelli a De Laurentiis).

La Corte ha ritenuto il ricorso “improcedibile”, confermando così la sentenza emessa dal Tribunale Federale in primo grado. Il Procuratore aveva inizialmente chiesto pene pesanti, tra gli altri, per Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli, oltre che per altri dirigenti di Napoli e Juventus