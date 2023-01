Caso Plusvalenze, Abodi: «Ecco cosa sta aspettando il Governo»

Il Ministro dello Sport, Abodi, è tornato a parlare del caso plusvalenze: le sue parole sulla posizione del governo

Intervistato da Italia Oggi, il Ministro dello Sport Abodi è tornato a parlare del Caso Plusvalenze:

«Come Governo, dobbiamo comprendere bene il fenomeno, quindi è necessario aspettare le motivazioni della sentenza e le ulteriori mosse della Procura. È fondamentale rispettare i ruoli e avere un atteggiamento cauto prima di prendere le decisioni, valutandone attentamente gli impatti. Stiamo facendo le opportune riflessioni tecniche per capire fino a dove possiamo arrivare per migliorare il sistema. Auspichiamo, poi, che ognuno faccia la sua parte, dalle federazioni alla FIFA, sia in termini di norme che sul versante dei controlli».