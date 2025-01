Caso Olympia, una falconiera per sostituire Bernabè: spunta anche questa possibilità. Tutti i dettagli

Caso Olympia, le ultime novità sulla possibile sostituta dell’aquila. Spunta anche questa possibilità

L’ex falconiere della Lazio, riporta Il Messaggero, si è rinchiuso nella sua stanza della foresteria di Formello dove ha la residenza da 15 anni e per motivi medici post operatori, ha spiegato, non può momentaneamente alzarsi dal letto.

A farne le spese di tutta questa situazione, sono anche i tifosi capitolini che non vedranno più volare il loro simbolo prima di ogni gara casalinga. Il presidente però, qualche giorno fa, ha parlato di una sostituzione. Ci sarebbe una falconiera in pole per sostituire Juan Bernabé. L’ultima parola spetta al patron.