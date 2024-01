Caso Napoli, il legale di De Laurentiis: «Cosa rischia il club? Vi assicuro una cosa»

Caso Napoli, il legale di De Laurentiis analizza la situazione del club partenopeo: ecco quali sarebbero ora i rischi

A Radio CRC, il legale di De Laurentiis parla così dei rischi per il caso Napoli.

LE PAROLE – «Sul piano sportivo? Pur non essendo un esperto di diritto sportivo ritengo di poter dire che siamo abbastanza sereni anche sotto questo aspetto, poi le valutazioni spettano agli organi di competenza, ma non credo si possa verificare un’ipotesi del genere anche da quello che ho letto rispetto a dei pareri di illustri professionisti del settore. Il caso non è stato riaperto, è la stessa indagine che riguardava più ipotesi di reato, originariamente c’erano le ipotesi in cui l’articolo 2 dal Decreto legislativo 74/2000, in pratica un utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, cioè praticamente utilizzo di fatture finalizzate sostanzialmente ad evadere il fisco, cosa che è diventata insussistente. Poi era rimasta questa residuale ipotesi di cui al 2621 del codice civile che è comunque un’ipotesi di reato e che per ragioni di competenza territoriale, essendo la Filmauro la capogruppo e con sede a Roma, per questo la vicenda adesso è di competenza dei magistrati romani, ma non c’è una riapertura, è la medesima, identica vicenda. Adesso confido che riusciremo a dimostrare anche in questo caso la insussistenza di qualunque ipotesi di reato. Siamo sereni, siamo tranquilli, state tutti tranquilli».