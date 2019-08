Caso Mihajlovic, Zazzaroni assolto dall’Odg dell’Emilia Romagna

Ivan Zazzaroni aveva anticipato i problemi di salute del tecnico del Bologna

Caso archiviato. L’ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna non ha sanzionato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che aveva anticipato la malattia di Sinisa Mihajlovic sul giornale.

LE MOTIVAZIONI – Nell’articolo preso in esame l’autore ipotizzava più volte che l’assenza del mister dal ritiro della squadra non fosse dipesa da alcune linee di febbre – come riportato dall’ufficio comunicazione del Bologna pochi giorni prima – ma da una grave malattia, senza tuttavia specificarne la natura. Lo stesso Mihajlovic aveva esplicitato nei giorni precedenti la volontà di comunicare pubblicamente la notizia della malattia che gli era stata diagnosticata. In sostanza il giornalista ha delineato una situazione di cui, in una conferenza stampa già programmata avrebbe riferito in maniera particolareggiata direttamente lo stesso Mihajlovic”.