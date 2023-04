Caso Lukaku, Mudingayi: «Queste persone mi hanno stufato»

Mudingayi, l’ex centrocampista della Lazio commenta rammaricato l’ennesimo episodio di razzismo che ha coinvolto Lukaku

PAROLE – Succede nel 2023, così come è successo nel 2022, nel 2021. Succede da sempre. E siamo sempre qui noi giocatori di colore insieme a voi giornalisti a parlare ed a dire le stesse cose. Non se ne può davvero più. Ieri ero disgustato da quanto successo ed ho pensato: non cambierà niente. Sappiamo che è una cosa che non ci deve essere, però c’è sempre