Caso Luis Alberto: chiede 140.000 euro alla Lazio. Lotito esplode e minaccia decisioni clamorose… La ricostruzione di quanto accaduto

Come spiega il Corriere dello Sport ieri è riscoppiato il caso Luis Alberto alla Lazio. Il Mago ha saltato la doppia seduta di allenamento per un motivo preciso e non fisico.

Al contratto che non arrivava s’è aggiunto lo strappo per un vecchio premio non riconosciuto da Lotito, cifra pari a 140.000 euro. Questa è la ricostruzione che rimbalza da Formello. Luis lo rivendica, il presidente lo disconosce. È comunque una minuzia, fanno notare dalla Lazio, rispetto ai 4 milioni più bonus offerti allo spagnolo. Luis, per questione di principio, è insorto di nuovo a distanza di una settimana dall’ammutinamento di Auronzo.

Ieri mattina lo spagnolo avrebbe addirittura pensato a un nuovo addio alla Lazio. È esploso anche Lotito, avrebbe minacciato decisioni clamorose, provvedimenti punitivi nei confronti dello spagnolo. Col passare delle ore ci ha pensato Angelo Fabiani, diesse non ancora incaricato, a lavorare diplomaticamente per ricucire l’ennesimo strappo. Se la notte ha portato consiglio e una soluzione si saprà oggi. La Lazio si ritroverà alle 8.30, partirà con destinazione Fiumicino. Alle 10 volverà verso Birmingham e si allenerà nel pomeriggio: difficile prevedere se Luis Alberto sarà su quell’aereo.