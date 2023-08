Caso Luis Alberto-Lazio, prove di pace: spunta il certificato medico. Il Mago soffre d’ansia per la vicenda legata al rinnovo

Come spiega il Corriere dello Sport il caso Luis Alberto potrebbe rientrare nelle prossime ore. Ieri sera, dopo una giornata di baraonda, la Lazio e la You First, agenzia che gestisce il Mago, stavano provando a trovare una soluzione, ci sono stati nuovi contatti. Del resto è confermato che Luis vuole restare alla Lazio e che Lotito e la Lazio hanno bisogno di lui.

Dallo staff di Luis ieri spiegavano che lunedì, al momento della firma sul rinnovo, si sarebbero accorti che gli accordi trovati erano diversi. Il Mago a questo punto sarebbe andato in ansia: «Luis si trova in un momento di difficoltà che non gli permette di essere nelle condizioni di poter sviluppare il suo lavoro, il club ne è pienamente consapevole e il giocatore lo ha comunicato formalmente», è stato scritto in un comunicato firmato dalla sua agenzia. Ieri mattina non è partito con la Lazio con destinazione Birmingham e stasera non giocherà l’amichevole di Walsall contro l’Aston Villa. È immaginabile che abbia inviato un certificato medico, presumibilmente per l’ansia insorta, solo così può provare a mettersi al riparo da eventuali provvedimenti disciplinari o cause intentate da Lotito.