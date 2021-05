Caso Lazio Torino, giovedì 13 maggio l’udienza al Collegio di Garanzia

Continua ancora la battaglia in aula per il caso Lazio Torino: giovedì 13 maggio ci sarà l’udienza al Collegio di Garanzia del CONI

Si continua a lottare in tribunale per il caso del match mancato tra Lazio e Torino. Come riportato da Repubblica, giovedì 13 maggio ci sarà l’udienza al Collegio di Garanzia del CONI.

Dopo le due sentenze che hanno confermato il rinvio della partita, il club biancoceleste proverà ancora una volta a chiedere il 3-0 a tavolino. In caso di ulteriore decisione a sfavore dei capitolini, è già stata fissata la data del recupero dalla Lega Serie A: si disputerà il 18 maggio allo Stadio Olimpico.