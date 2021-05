Caso Lazio Torino, la Procura aprirà un’indagine: i dettagli

Il caso Lazio Torino continua a tenere banco: la Procura pronta ad aprire un fascicolo d’indagine sull’accaduto

Quanto accaduto nel post partita di Lazio Torino continua a far parlare e discutere. Ed ecco che dopo aver battagliato per il caso tamponi e per il rinvio della sfida dell’Olimpico, ci potrebbe essere un altro duello legale tra le due società. Infatti la Procura Federale sarebbe pronta ad aprire un fascicolo d’indagine

SITUAZIONE – Infatti, come rivelato da Il Corriere dello Sport, le versioni delle due società, sembrerebbero non collimare. Ed ecco che tra i fatti che verranno accertati dalla Procura Federale ci sarà sicuramente l’accesa discussione in tribuna tra Cairo e la dirigenza laziale. Ovviamente non si possono dimenticare gli insulti ricevuti da Ciro Immobile negli spogliatoi, raccontati dall’attaccante in un post Instagram. Il presidente granata nella giornata di ieri ha provato ad abbassare i toni, ma la sensazione è che un’altra battaglia legale sia alle porte.