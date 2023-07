Caso Immobile, Lotito rassicura: «Su Immobile le cose stanno così». Il presidente parla delle sirene arabe per Ciro che hanno allarmato i tifosi

Ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato il presidente della Lazio riguardo il caso di Immobile e dell’Arabia:

LOTITO– «La Lazio non ha messo in vendita Immobile e non ha ricevuto alcuna proposta ».