Il caso Ihattaren, l’annuncio di Josh Cavallo, arbitri da incubo – Check Out

Le baruffe del trio Cassano-Totti-Zeman e arbitri da incubo tra le Top 5 news della settimana a cura della redazione di Calcio News 24

Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio News 24 nella nostra speciale classifica.

Puntata all’insegna della romanità con in primo piano il triangolo da brividi Cassano–Totti–Zeman, non meno agghiacciante delle prestazioni di arbitri e VAR nella nostra Serie A. E poi ancora le plusvalenze alla Wolf of Wall Street dei nostri club, l’incredibile caso del mezzo Juve e mezzo Samp Ihattaren e, per concludere, il delicato annuncio di Josh Cavallo che speriamo possa cambiare (almeno un pochino) il mondo del calcio.

ISCRIVETEVI AL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24