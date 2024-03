Caso Acerbi, Oppini sbotta: «Ancora una volta siamo a parlare di razzismo, da italiano...»

Caso Acerbi, il telecronista figlio d’arte commenta con parole durissime la situazione che riguarda l’ex giocatore della Lazio

Come ogni sosta per la nazionale che si rispetti, anche in questa pausa di Marzo per gli impegni della squadra di Spalletti scoppia un ennesimo caso ovvero quello di Francesco Acerbi. L’ex Lazio da ieri ha suscitato numerose polemiche per l’insulto razziale nei confronti di Juan Jesus durante Inter-Napoli, e a rincarare la dose ci pensa Francesco Oppini con un durissimo post

POST –Nel 2024 siamo ancora una volta costretti a parlare di razzismo, questa volta però non per un insulto dagli spalti ma per un diverbio in campo che se vogliamo è anche peggio. Da italiano provo ribrezzo, sdegno e tristezza. #NapoliInter #Acerbi