Caso Acerbi-Jesus, parla l’avv. Chirico: «La decisione del Giudice sportivo rischia di creare un precedente pericoloso»

Acerbi-Jesus, l’avvocato si esprime riguardo il burrascoso caso che ha tenuto banco in questa sosta per le Nazionali

Ai microfoni de L’Interista.it ha parlato l’avvocato De Chirico, il quale si esprime anche lui sul burrascoso caso che ha visto protagonisti Acerbi e Jesus

PAROLE – Non sono sorpreso dalla decisione. Vista l’importanza dei calciatori e delle squadre coinvolte, in questi casi il rischio potenziale è che si scenda a giocare su un campo più mediatico che giuridico, secondo un malcostume che peraltro è soprattutto italiano

Ciò che secondo il Giudice è mancato è il non avere raggiunto il riscontro richiesto circa la natura razziale e discriminatoria dell’offesa. Insomma, non ci si è fermati un gradino sotto la soglia richiesta, ma proprio sull’uscio della colpevolezza. E questo rischia di costituire un precedente non di poco conto