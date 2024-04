Caso Acerbi, Bosco non ci sta: «L’Inter è pappa e ciccia col potere e fanno come gli pare»

Caso Acerbi, il giornalista sbotta nei confronti del club nerazzurro e si scaglia anche con l’ex difensore biancoceleste

Alla luce della sentenza relativa al caso Acerbi, si susseguono i numerosi commenti relativi a quanto accaduto e ad unirsi ci pensa anche il giornalista Andrea Bosco, il quale si esprime cosi sul sito tuttojuve

PAROLE – Contro le sentenze assurde, è necessario lottare. Con tutti i mezzi possibili. Nessuno escluso, nel recinto della legge. Che chi sta in toga e tocco non sia imparziale, che non applichi ma quasi sempre “interpreti“ la legge , è arcinoto. Ma nel caso di Acerbi, no: la legge è stata applicata. E allora dove sta lo scandalo? Sta nei millanta precedenti nei quali la legge è stata interpretata e persino manipolata. Perché un procuratore che produce false intercettazioni non si era mai visto In Italia si è visto

L’Inter è pappa e ciccia con il potere e fanno come gli pare, l gattopardo va defenestrato. E’ lui il “male“ non “oscuro“ del sistema. Acerbi innocente? Lo penso – mi sbilancio – anche io. Ma non può pensarlo Gravina. Che per Lukaku aveva fatto ricorso e per Acerbi ha glissato. Tutto questo è insopportabile. E mina un sistema “corroso“ ( ho scritto “corroso“ non “corrotto“) fin dalle fondamenta. Volete tenervi Gravina? Affogate pure nel guano, come sta accadendo