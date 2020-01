Lazio, Casiraghi «Non esiste nessun altro derby come quello di Roma»

Lazio,la parole di Casiraghi in merito al derby della Capitale in programma domenica alle ore 18:00

Quanti ne ha giocati e quanti ne ha vinti l’ex bomber dell’epoca Cragnotti, oggi come allora tifosissimo della Lazio, non si è sbilanciato, ma ha raccontato di come arrivano le due squadre alla partita di domenica.

«Come sarà questo derby? Molto interessante. La Lazio è la squadra più in forma del campionato che sta disputando al di là delle più rosee previsioni, anche a Napoli avrebbe meritato di vincere. A sua volta la Roma sta facendo discretamente bene. Sia Lazio che Roma hanno due ottimi allenatori, sarà una bella partita: entrambe hanno giocatori di qualità. Lo vedo molto aperto come derby, giocato senza paura, sperando che vincano i bianococelesti…» .

I DERBY VISSUTI DA CALCIATORE – «Ho giocato quelli di Torino e quelli di Londra, che sono divesi perché ce ne sono troppi, sentivo un po’ di rivalità solo con il Tottenham. Ma quelli di Roma sono i derby più sentiti, come quello di Genova, la rivalità è fortissima. Del resto per tanti anni la stracittadina è stato l’unico obiettivo stagionale, la storia dice che per Milan, Inter e Juve è diverso».

LA COPPA ITALIA – «Secondo me sia Napoli-Lazio che Juventus-Roma non sono state partite influenzate dal derby di questa domenica, anche se nella testa di entrambe la priorità era al campionato. La Lazio poi si gioca lo Scudetto, è lì. Inzaghi? È arrivato alla Lazio un anno dopo il mio addio, lui ha fatto molto bene anche come bomber, era simile al fratello, anche se meno affamato di gol e più portato a giocare per la squadra. Lo vedo come un allenatore molto equilibrato, attento anche alla fase difensiva, mi ricorda Ancelotti».

SUGLI INFORTUNI – «Per la Roma pesano quello di Diawara, che ricopriva gli stessi compiti di De Rossi, e di Zaniolo. Dall’altra parte, se Simone dovrebbe recuperare Luis Alberto e Correa. Il Tucu ti dà l opportunità di attaccare in modo diverso e togliere pressione a Immobile, poi Luis è un grande giocatore».