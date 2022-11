Casiraghi: «Il Monza non ha nulla da perdere contro la Lazio. Su Sarri...»

Pierluigi Casiraghi, doppio ex di Lazio e Monza, ha analizzato la sfida dell’Olimpico di domani sera

LAZIO-MONZA – «È la mia partita, sono le due squadre del cuore. La vedo difficile per il Monza ma è in un buon momento, non ha niente da perdere e sta giocando bene. Se va a Roma a godersela secondo me potrà mettere in difficoltà la Lazio, che parte ovviamente favorita».

SARRI – «Sta facendo molto bene, la squadra gioca bene, ha grandissimi giocatori. E’ una squadra che potrà arrivare tra le prime quattro».