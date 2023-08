Casini senza giri di parole: «Dimissioni Mancini? Ora serve un allenatore serio»

Casini, il presidente di Lega ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando delle dimissioni di Mancini e il suo possibile successore

PAROLE – Non me le aspettavo. Ma rispetto le ragioni personali. E comunque va ringraziato per il lavoro svolto in questi cinque anni e per l’Europeo vinto

Un allenatore serio, preparato, vincente: la panchina della Nazionale è tra le più belle, difficili e importanti al mondo. Spalletti? È una questione di pertinenza esclusiva della Federcalcio. Se invece mi chiedete un giudizio su Spalletti, è l’allenatore campione d’Italia e a Napoli ha fatto un grande lavoro