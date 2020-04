Casasco: «In caso di nuovi positivi quando inizierà il campionato ecco cosa faremo…»

Casasco, le parole del presidente dei medici sportivi nel caso in cui ci fosse un nuovo positivo alla ripresa del campionato

Il presidente dei medici sportivi Maurizio Casasco è intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport per fare chiarezza su quello che potrebbe accadere nel caso di un nuovo positivo alla ripresa del campionato.

«La priorità va data al territorio, agli ospedali e in particolare a chi è in prima linea. Senza nessun tipo di fraintendimento. Prima a chi ne ha bisogno e poi allo sport. Abbassare il contagio e aumentare la dotazione di tutti i dispositivi medici è fondamentale. Gli sportivi sono cittadini: davanti solo chi ha bisogno. Nuovi positivi alla ripresa del campionato? In questo caso ci si dovrà comportare secondo legge, ma con il nostro protocollo si restringe al minimo anche la ricerca di possibili contagi passati e si salvaguardia da quarantena o da altri provvedimenti atleti e squadre che hanno avuto occasione di incontro con l’eventuale positivo prima di quattro o cinque giorni».