Serie A, Casarin: «Ripartire senza VAR? No, basterà evitare la roulotte»

L’ex arbitro Paolo Casarin ha detto la sua in merito alla possibilità di riprendere il campionato senza VAR

Qualora il calcio dovesse ripartire, il VAR sarà utilizzato? E‘ una questione sulla quale si sta riflettendo molto nelle ultime settimane, anche se il presidente dell’AIA Nicchi ha dichiarato di non essere interessato al tema. Per provare a fare un pò di chiarezza, l’ex arbitro Paolo Casarin ha parlato ai microfoni di Radio Rai. Ecco le sue parole:

«E’ una cosa facilmente risolvibile, basta prendere un stanza adeguata e non essere allocati in una roulotte. Gli arbitri si stanno mantenendo in forma per quello che serve e potranno eventualmente fare il loro lavoro. Sono gli spostamenti pre-gara e post-gara e anche la vita della partita che li porta talvolta ad essere vicini ai giocatori a essere argomento di discussione. Ma gli arbitri non saranno mai un problema se si dovesse giocare».