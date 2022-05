Agente Casale: «Per diventare un grande giocatore serve un grande club»

L’agente di Casale, Mario Giuffredi, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica 1 Football Club: le sue parole

Casale e Parisi sono due nomi fatti per la difesa della Lazio, ma anche per il Napoli. L’agente dei due – Mario Giuffrida – è intervenuto durante la trasmissione radiofonica 1 Football Club per fare il punto sul futuro dei suoi assistiti. Le sue parole:

CASALE – «Sa che se vuole diventare un grande giocatore non deve avere paura di affrontare le grandi sfide, neppur di un ipotetico grande club come il Napoli. Vediamo cosa succederà in futuro, lui è un grande professionista».

PARISI – «Ormai è una coppia che non può crearsi perché è arrivato Olivera e, se arrivasse anche Parisi, dovrebbe andare via Mario Rui e lui resta a Napoli».