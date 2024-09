Casale, la prima LONTANO dalla Lazio va MALE: il suo tocco è decisivo

Prima partita per Casale con il Bologna dopo l’addio alla Lazio: l’esordio non è dei migliori nel pareggio finale

Casale ha esordito con il Bologna dopo l’addio alla Lazio nella sessione di mercato estiva. Il primo match d’esordio, però, non è stato dei migliori. Il difensore è risultato decisivo in negativo per la sua squadra.

Nel 2-2 finale il suo tocco è fatale per l’1-0 del Como che ha aperto il tabellino dei marcatori. Passaggio in mezzo di Cutrone e autorete di Casale. Il Como raddoppierà in avvio secondo tempo, prima di essere rimontato dalla squadra di Italiano.