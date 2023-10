Casale, presentata la querela a Corona: la nota dell’avvocato 

Ora è ufficiale, presentata la querela del giocatore della Lazio Nicolò Casale a Fabrizio Corona, la nota dell’avvocato

La notizia era nell’aria ma adesso è arrivata l’ufficialità, come riportato da Sky Sport è stata inviata via pec alla procura di Milano la querela che Nicolò Casale e il suo legale hanno indirizzato verso l’ex Re dei Paparazzi Fabrizio Corona, il programma televisivo ‘Striscia la notizia’ ed il portale web (per cui lavora proprio Corona) Dillingernews. Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni. Di seguito, la breve nota del legale del talento della Lazio.

LA NOTA DEL LEGALE – «Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto».