Casale Lazio, trattativa ancora viva: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Casale è sempre nel mirino della Lazio, nonostante il muro del Verona. Ecco qual è la situazione attorno al difensore

Non solo il reparto offensivo. In casa Lazio si prova a lavorare sulla difesa, con il nome di Casale che resterebbe in pole. Infatti, nonostante la brusca frenata che sarebbe stata registrata negli scorsi giorni, la trattativa sarebbe ancora viva.

Come riportato da La Repubblica, i biancocelesti potrebbero provarci fino alla fine, cercando di vincere le resistenze degli scaligeri, con Lotito che starebbe trattando in prima persona con Setti. Non resta che attendere quello che accadrà.