Casale innamorato della Nazionale: il post social del difensore – FOTO

Nicolò Casale ha chiuso lo stage organizzato a Coverciano da Roberto Mancini: il post social del difensore – FOTO

Nicolò Casale era assente nell’amichevole odierna contro l’Almeria perché impegnato – finalmente – con la Nazionale maggiore a Coverciano.

Il difensore della Lazio è stato convocato – infatti – dal ct Roberto Mancini per lo stage che si è tenuto al centro sportivo azzurro per valutare nuovi giocatori per i futuri impegni della Nazionale. Il difensore al termine dello stage ha postato un post sui social dove esprime tutta la sua soddisfazione ed emozione per la chiamata.