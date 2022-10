Casale festeggia sui social: «Vincere in rimonta per dimostrare che...»

Nicolò Casale ha festeggiato sui social dopo la vittoria in rimonta contro il Midtjylland: il post del difensore

Entrato nel finale per conservare il prezioso vantaggio, Nicolò Casale non ha sfigurato iniettando sicurezza e personalità negli ultimi minuti del match contro il Midtjylland. Il difensore, dopo la vittoria, ha deciso di festeggiare così su Instagram:

POST – «Vincere in rimonta per dimostrare che vogliamo fortemente continuare a far strada in Europa».