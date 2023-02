Casale in zona mista: «Oggi dovevamo fare di più, va fatto uno step ulteriore»

Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha analizzato la sfida contro il Verona in zona mista: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista, Nicolò Casale ha parlato così al termine di Verona-Lazio:

«Molto spesso siamo qui a parlare di questa cosa. Contro queste squadre qua, con tutto il rispetto del Verona che mi ha cresciuto, bisognare fare punti. Ovviamente poi ci sono anche gli avversari che nella ripresa ci hanno messo in difficoltà. Ripartiamo dalle cose positive senza dimenticare le negative. Troppi punti persi, è stato fatto spesso questo discorso… prima ci togliamo questo problema e più sarà facile. Facciamo fatica. Noi abbiamo un modo di giocare palla a terra, rapido e cercando di verticalizzare prima possibile. Non è facile quando si commette qualche errore tecnico di troppo. C’è poco da dire. Non bisogna star qua a piangerci addosso, c’è una partita dietro l’altra. Pensiamo all’Atalanta che è uno scontro diretto. Abbiamo fatto bene contro le grandi squadre. Abbiamo vinto tutti gli scontri diretti tranne con il Napoli che sta facendo un campionato a parte. Bisogna fare questo step qua. Vincere con le squadre sulla carta inferiori per mantenere la nostra posizione in classifica. Non dimentichiamoci che siamo quarti e stiamo facendo un gran campionato, ma possiamo fare di più».