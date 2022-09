Casale: «Debutto emotivamente non facile, ma ora penso solo alla Lazio»

Al termine della gara tra Lazio e Verona, è Casale a commentare il risultato per i microfoni della radio ufficiale

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è Casale a commentare la gara contro il Verona. Le sue parole:

ESORDIO – «Stata una partita speciale, sono legato a Verona da 13 anni. Debutto non semplice, ho salutato gli ex compagni e fatto un grosso in bocca al lupo, ora penso solo a questa maglia».

PRESTAZIONE – «Sapevo le difficoltà della partita, conosco molti di loro. Sapevo i loro punti deboli e ho giocato su quelli, credo sia andata bene, da difensore quando il portiere non deve parare è sempre una soddisfazione. Un bel segnale dopo l’Europa League».

FORMAZIONE – «Il mister lavora sempre così: si sa all’ultimo chi scende in campo, nella riunione pre partita. In settimana ho capito che c’era la possibilità, mi sono preparato mentalmente, perchè a livello emozionale non era facile».

ROSA LUNGA – «Bel segnale da parte di tutti, più giocatori sono pronti e più si è competitivi. Non siamo stati brillanti, ma a volte bisogna adattarsi alle partite, quando esci con tre punti così importanti e subisci poco è una grande soddisfazione».