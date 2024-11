Casale, l’agente dell’ex Lazio: «Un momento negativo non cancella quanto fatto prima»

Le parole di Mario Giuffredi, agente dell’ex difensore della Lazio Nicolò Casale, sul momento delicato che sta vivendo a Bologna

Mario Giuffedi, agente dell’ex Lazio Casale, ha parlato del momento difficile che il difensore sta vivendo al Bologna. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Casale e Parisi? Ci sta che dei calciatori possano avere dei momenti di difficoltà. Da cinque anni che li seguo non hanno mai avuto difficoltà. Ho grande fiducia in questi ragazzi. Un momento negativo non fa cancellare tutto quello che è stato fatto. Torneranno ai loro livelli»