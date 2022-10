Casale: «Ultimamente è difficile segnarci. Oggi gara incredibile!»

Al termine della gara tra Atalanta e Lazio, è Casale a commentare il risultato per i microfoni della radio ufficiale

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è Casale a commentare la gara contro l’Atalanta. Le sue parole:

COPPIA CON ROMAGNOLI – «Non subire gol per noi è una grande emozione. MErito di tutti, perchè è stato fatto un grande salto di qualità e lo stiamo dimostrando ogni volta. Ultimamente è dura farci gol».

SENZA IMMOBILE – «L’infortunio una pugnalata per tutti. Sappiamo i suoi numeri, ma il mister ci ha chiesto di non pensarci se volevamo fare il salto. Attaccarci a queste cose sarebbero state solo scuse. L’ Atalanta non ha le coppe e sta facendo bene. Era dura, ma è stato un grande passo in avanti».

VARI AVVERSARI – «Siamo in Serie A, giochiamo ad alti livelli contro giocatori forti. Bisogna adattarsi a tutto, si lavora in settimana, cerchiamo poi di riportare tutto in campo».

GARA– «Abbiamo fatto una partita incredibile. Abbiamo trovato il miglior campo della Serie A e sono uscite tutte le nostre qualità. All’Olimpico purtroppo facciamo fatica: è stato dato un importante segnale sotto questo punto di vista».

EUROPA LEAGUE – «Sono squadre europee col nome magari minore e inconsciamente non entri in campo con la testa giusta. Poi giocare ogni tre giorni… Adesso ci serve lì il salto di qualità».