Casale, l'agente svela: «Ho parlato di lui con De Laurentiis. Magari in futuro...»

Casale, le rivelazioni dell’agente del difensore biancoceleste su un suo possibile passaggio al Napoli: ecco le parole

Mario Giuffredi, procuratore di Nicolò Casale, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio svelando un retroscena di mercato sul difensore della Lazio, che sarebbe stato proposto al Napoli.

LE PAROLE – «Casale al Napoli? La scorsa estate non era una possibilità. Ne ho parlato con De Laurentiis durante la trasferta per la Supercoppa. Era quello che serviva a gennaio, ma non c’erano i presupposti. In futuro vedremo».