Casale a Sky: «Lo stadio ci ha fischiato tutto il tempo, ma la colpa è solo nostra»

Casale Lazio, il biancoceleste commenta la partita vinta con la Salernitana sottolineando i fischi del pubblico

Ai microfoni di Sky ha parlato Casale, il quale al termine della partita vinta dalla Lazio con la Salernitana rilascia sul match queste dichiarazioni

PAROLE – E’ stato difficile, soprattutto un avversario che si deve salvare, dobbiamo cambiare marcia in uno stadio che ci ha fischiato tutta la partita, i tifosi sono liberi di fare quel che vogliono. Era importante dare un segnale e fare tre punti. Tra i cambiamenti il pressing offensivo nella metà campo avversaria, ci vuole tempo, dopo la pausa nazionali abbiamo giocato tre partite in 6 giorni, non è stato semplice. Col passare degli allenamenti e delle gare verrà automatico, ci vuole tempo

COSA NON HA FUNZIONATO – Questa è una bella domanda che ci siamo posti più di una volta noi giocatori. Parecchi di noi non hanno reso come lo scorso anno ogni campionato è diverso. Siamo arrivati secondi lo scorso anno, quest’anno è difficile ma le responsabilità sono le nostre