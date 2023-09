Casale a LSC: «Abbiamo capito cosa evitare per ritrovarci» Le parole del centrale

Intervistato nel pre gara di Lazio Torino ai microfoni di Lazio Style Channel, Nicolò Casale, ha espresso la sua sul match.

LE PAROLE- «Questo momento lo dobbiamo superare tutti insieme con lo staff, ci siamo confrontato tanto in questi giorni. Ci siamo confrontati tanto in questi giorni e abbiamo capito le cose che non vanno. La cosa principale è ritrovare la prestazione che sta mancando ultimamente con il gioco che fa il mister e che abbiamo dimostrato anche l’anno scorso. Facendo la prestazione i risultati arriveranno. Abbiamo visto tanti video per vedere le cose che non sono andate in queste partite. L’importante nonostante il periodo non sia dei migliori è stare tranquilli e ritrovare la solidità che ci ha differenziato nella passata stagione. Potrà andare male una partita, ma alla lunga andrà bene per noi»

TORINO- Sappiamo che mette in difficoltà tutti con il loro gioco uomo contro uomo. Abbiamo analizzato le cose da fare e le cose da evitare. Bisogna fare le cose più semplici possibili per ritrovare noi stessi