Casadei, dopo il tira e molla di mercato tra Lazio e Toro, svela: «Rifarei la scelta del Torino: ribadisco che è il club perfetto per me»

Casadei, in passato nel mirino del calciomercato di Lazio e Toro, ammette: «Rifarei la scelta del Torino: ribadisco che è il club perfetto per me»

Una vera e propria telenovela di mercato ha tenuto banco per settimane. A gennaio Cesare Casadei era al centro di un lungo braccio di ferro tra Torino e Lazio, ma alla fine ha scelto di vestire la maglia granata. I biancocelesti, rimasti a mani vuote, hanno virato su Belahyane, prelevato dal Verona.

Oggi il centrocampista allenato da Baroni ha raccontato a La Gazzetta dello Sport le ragioni della sua decisione, proprio alla vigilia del derby con la Juventus.

PAROLE – «Rifarei la scelta del Torino: ribadisco che è il club perfetto per me. Avevo bisogno di fiducia e di sentirmi importante, qui ho trovato tutto questo. Siamo cresciuti molto fino a diventare più consapevoli: oggi vedo una squadra più matura, abbiamo le idee chiare. Stiamo ingranando»

