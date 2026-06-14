Tegola Lazio, il mercato a saldo zero blocca anche i rinnovi

Tegola Lazio, il mercato “a saldo zero” condizionerà parecchio anche il fronte rinnovi in casa biancoceleste. Il punto della situazione

I vincoli finanziari continuano a stringere la presa attorno al futuro della Lazio. Le rigide limitazioni imposte dal mercato “a saldo zero” non stanno condizionando soltanto le operazioni in entrata per rinforzare la rosa, ma rischiano di paralizzare la gestione interna dello spogliatoio. L’impatto di questa sanzione economica si sta riflettendo in modo pesante sulla politica dei rinnovi contrattuali, gettando un’ombra sulla programmazione a lungo termine del club biancoceleste.

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L’effetto del mercato a saldo zero della Lazio sui rinnovi

Come spiegato dettagliatamente nell’edizione odierna del Corriere della Sera, la società capitolina si trova davanti a un muro normativo invalicabile. La Lazio può teoricamente procedere al prolungamento dei contratti dei propri tesserati, ma solamente a una condizione tassativa: l’operazione deve avvenire senza alcun tipo di aumento degli ingaggi. Questa restrizione impedisce alla dirigenza di adeguare gli stipendi al reale valore di mercato dei calciatori, togliendo potere contrattuale al club nei confronti dei procuratori.

Le deroghe del presidente Lotito e i problemi per la Lazio

L’unica parziale deroga concessa al presidente Claudio Lotito riguarda i calciatori i cui contratti sono in scadenza entro la stagione successiva. In questi casi specifici, la proprietà può garantire un adeguamento economico, ma per tutti gli altri profili la situazione resta congelata. Questa pesante sanzione ostacola la pianificazione futura e complica l’inserimento del nuovo tecnico Gennaro Gattuso, che non si aspettava un’accoglienza così restrittiva e priva di margini di manovra strategici all’inizio della sua avventura a Formello.