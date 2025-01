Casadei Lazio, trattativa definitivamente saltata: decisivo il rilancio del Torino. I dettagli

Casadei Lazio, il classe 2003 sarà un nuovo calciatore del Torino. Si era inserito il Porto, ma il giocatore preferiva tornare in Italia

Cesare Casadei non sarà un giocatore della Lazio. Come confermato da Nicolò Schira, il rilancio del Torino è stato decisivo ed è stato accettato dal Chelsea. Nelle ultime ore si era inserito anche il Porto con un’offerta di 15 milioni, ma il giocatore ha preferito tornare in Italia.