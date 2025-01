Casadei Lazio (Sky), il Torino accelera per l’acquisto. Il Chelsea fissa le sue richieste, si muove anche il giocatore: le ultime

Casadei Lazio, le ultime novità sul futuro del giocatore nel mirino del club. La situazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Torino lavora per l’acquisto di Cesare Casadei. Il Chelsea vuole 20 milioni con una recompra, ma di contro i granata per ora si fermano sui 12 milioni.

Il giocatore ha sposato l’idea di trasferirsi al Torino. Un profilo, questo, che è stato valutato anche dalla Lazio come possibile alternativa a Fazzini, nel caso in cui l’acquisto del giocatore dell’Empoli non andasse in porto. Staremo a vedere gli ulteriori sviluppi di mercato.