Casadei Lazio, il Torino cambia obiettivo? Colpo in salita per i granata che valutano altri profili

Casadei Lazio, il Torino rallenta sul centrocampista del Chelsea: obiettivo difficile, si valutano anche altri profili

Il Torino è sulle tracce di Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea che piace anche al calciomercato Lazio, ma come riportato da TMW i granata starebbero valutando di abbandonare la pista che porta al calciatore dei Blues.

Una trattativa non semplice per la squadra di Cairo, che infatti sta valutando anche altri profili, tra questi Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Casadei potrebbe comunque ritornare in Italia perchè oltre ai biancocelesti anche il Napoli sarebbe interessato.