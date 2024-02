Carragher avvisa la Lazio: «La qualificazione è ancora aperta e mi aspetto questo dal Bayern»

Carragher, l’ex difensore del Liverpool ha analizzato la sfida di ieri tra Lazio e Bayern e ha rilasciato a riguardo queste parole

Ai microfoni di CBS Sports ha parlato l’ex difensore del Liverpool Carragher, il quale analizzando la gara di ieri tra Lazio e Bayern rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Ho detto prima della partita che il Bayern Monaco, per me, è una squadra di soli giocatori individuali, non sono un gruppo in questo momento. Vedete la faccia dell’allenatore, Thomas Tuchel, è sotto una pressione enorme. E dopo quello che è successo contro il Bayer Leverkusen, la prestazione è stata davvero deludente di nuovo. Hanno sprecato tante occasioni, Kane nel primo tempo avrebbe dovuto portare il Bayern Monaco in vantaggio

Penso ancora che la qualificazione è 50-50 in questo momento. Mi aspetto comunque che il Bayern Monaco vinca la partita in casa, ma il fatto che la Lazio sia in vantaggio significa che c’è tutto da giocare. Il Bayern veniva da un’umiliante sconfitta per 3-0 contro il Bayer Leverkusen e aveva bisogno di risollevarsi con una bella vittoria. Non ci sono riusciti e questo ha aumentato la pressione su Tuchel, che potrebbe diventare il primo allenatore del Bayern dal 2012 a non vincere la Bundesliga. Se vuoi farlo, bisognerà compensare con un grande successo altrove, e uscire agli ottavi di Champions League non aiuterebbe molto