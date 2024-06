Carolina Morace: «Quello dei figli è un pensiero che io e Nicola abbiamo, vorremmo averne insieme. In Italia però…». Le parole dell’ex allenatrice della Lazio Women

Lunga intervista quella rilasciata dall’ex allenatrice della Lazio Woman Carolina Morace che, sulle pagine di Vanity Fair, ha raccontato dell’unione con la moglie Nicola Jane Williams e dei futuri progetti insieme.

PAROLE– «Io sono sposata felicemente con una donna, Nicola, e anzi auguro alla maggior parte delle persone di avere un rapporto come il nostro. Abbiamo deciso ogni cinque anni di riconfermare il nostro matrimonio con una celebrazione. La prima volta è stata Bristol nel 2014 ed è stata bellissima, nei tavoli c’erano i vocabolari in italiano e inglese. Nel 2019 c’è stato il matrimonio in Australia e dopo la registrazione in Italia dell’unione civile. Quest’anno, visto che per impegni di lavoro sarò a Las Vegas, la celebrazione sarà lì. Nicola ha una figlia in Australia con un’altra donna e il suo nome è scritto nel certificato di nascita della bambina ed è quello che vorrei che la legge garantisse anche in Italia alle famiglie omogenitoriali. Sono temi che mi stanno molto a cuore. Quello dei figli è un pensiero che io e Nicola abbiamo, vorremmo averne insieme. In Italia però per le coppie omogenitoriali non è possibile. Mia mamma che aveva la demenza senile disse subito “ma Nicola è un nome da maschio, Nicoletta è da femmina”. Quando mi sono sposata l’ho detto a mio padre, che è un ufficiale di Marina in pensione. Mio padre mi ha risposto che bastava che io fossi felice e lo era anche lui. Mio fratello mi ha accompagnato il giorno della cerimonia che si è tenuta sulla prima nave passeggeri partita dall’Europa per l’Australia».