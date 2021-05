Morace: «Bello ricevere i complimenti di Bruno Giordano» – FOTO

Visita importante oggi per la Lazio Women, Come mostrato sui social da Carolina Morace, le biancocelesti hanno ricevuto Bruno Giordano

Ottenuta la promozione in Serie A, per la Lazio Women è tempo di complimenti, omaggi e visite importanti. Ed ecco che, come mostrato dall’allenatrice Carolina Morace sui social, oggi al campo di allenamento si è recato Bruno Giordano.

«Oggi una leggenda del calcio mondiale è venuto a trovarci. Ricevere i complimenti da Bruno Giordano per la nostra cavalcata verso la Serie A non ha prezzo», queste le parole del mister, apparse in un’Instagram Stories.