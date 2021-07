Carolina Morace ancora alla guida della Lazio: per lei già sette acquisti

Carolina Morace ha trovato un accordo pluriennale con Lotito per continuare a guidare la Lazio femminile: i progetti sono chiarissimi

Carolina Morace, dopo aver guidato la Lazio femminile alla promozione in Serie A, ha trovato un accordo pluriennale con Claudio Lotito per continuare a guidare le ragazze biancocelesti anche nelle prossime stagioni.

Come riporta il Messaggero infatti, le ragazze sono in ritiro al Mancini Park Hotel, poi dal 28 luglio cominceranno ad allenarsi a Formello. E in questo senso è iniziata anche la campagna acquisti con ben sette arrivi: Signe Holt, centrocampista, Ohrstrom, portiere della Fiorentina, Maria Moller, difensore danese, Julia Glaser, attaccante proveniente dalla Roma, Beatrix Fortos, difensore classe 2002, per finire con Nora Horoum ed Ella Mastrantonio. Tutte queste calciatrici si sono legate alla Lazio con un contratto biennale.