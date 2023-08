Carnevali sul futuro di Berardi: «La sua era una battuta, è la nostra bandiera»

Carnevali, il dirigente del Sassuolo interviene riguardo le esternazioni di Berardi relative al suo futuro

In occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione del Sassuolo, Carnevali ha commentato le parole di Berardi relative al suo futuro, ricordando che il calciatore piace alla Lazio

PAROLE – Il calciomercato è ancora lungo e questo discorso non vale solo per Berardi, ma per tutti i giocatori. Credo Domenico l’abbia detto in tono scherzoso perché lui è la nostra bandiera e credo ci sia comunque il desiderio da parte nostra di continuare in questo percorso. E’ da lui che dobbiamo ripartire ogni anno