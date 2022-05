Carnevali: «Pinamonti al Sassuolo? Può ambire a club più importanti»

Giovanni Carnevali, dg e ad del Sassuolo, ha parlato a TMW Radio di Pinamonti, obiettivo di mercato della Lazio

PINAMONTI – «Credo sia difficile, è diventato un giocatore importante che può ambire anche a club più importanti, ma soprattutto ha un valore di mercato per noi non accessibili. Una società come la nostra deve puntare a investire su cifre inferiori per pensare in futuro di poterli rivendere. Credo sia complicato, anche se lo vorremmo molto volentieri perché è tra i giocatori più importanti nel suo ruolo».