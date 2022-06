Carnesecchi Lazio, tutto fermo: si valutano alternative

Non si sblocca la trattativa tra Lazio e Atalanta per Carnesecchi. E prendono corpo e forma piste alternative

Continua la telenovela che vede per protagonista Marco Carnesecchi. Come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa con l’Atalanta sarebbe ora in fase di stallo.

I biancocelesti avrebbero presentato la loro offerta (12 milioni più 3 di bonus, o forse anche di più) e starebbero aspettando la risposta degli orobici, fermi però alla richiesta di 18 milioni. In caso di ennesimo rifiuto, i capitolini potrebbero iniziare a guardarsi attorno. Il nome sarebbe quello di Vicario, per cui l’Empoli potrebbe chiedere 12 milioni. Occhio però anche a Provedel. Sergio Rico invece non avrebbe il gradimento di Sarri.. Sotto contratto anche gli ex Primavera Adamonis e Alia, che non darebbero però alcuna garanzia.