Carnesecchi Lazio, nuova offerta per convincere l’Atalanta: i dettagli

Marco Carnesecchi si avvicina alla Lazio: il club biancoceleste prepara una nuova offerta per convincere l’Atalanta

La Lazio non molla Marco Carnesecchi. È lui il prescelto di Lotito, Tare e Sarri per raccogliere l’eredità di Reina e difendere la porta biancoceleste negli anni a venire. Come riporta Sky Sport, dopo una prima offerta rifiutata dall’Atalanta per l’estremo difensore, il club capitolino ne sta preparando un’altra.

La Lazio ha alzato l’offerta portandola a 12 più 3 di bonus, rilancio con il quale spera di convincere i nerazzurri.