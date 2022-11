Carnesecchi, Juventus pronta a convincere l’Atalanta. La situazione

Carnesecchi, la Juventus è pronta a parlare con l’Atalanta per il futuro del ragazzo. Il portiere era un obiettivo della Lazio

La Lazio ci ha provato fino all’ultimo, ma la trattativa per Carnesecchi non è mai decollata. Nonostante il forte interesse e le continue offerte, l’Atalanta ha alzato il muro preferendo rispedirlo in prestito alla Cremonese che cederlo ai biancocelesti.

Il 22enne, considerato un vero e proprio talento, continua però ad avere grandi estimatrici. La Juventus è infatti sulle sue tracce pronta a convincere la Dea: come riporta Tuttosport, i due club ne riparleranno in futuro. L’alternativa resta Vicario, altro vecchio obiettivo della Lazio.