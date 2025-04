Caressa su Tudor: «Ha detto che non gli piace il termine traghettatore. Mi sta piacendo molto la sua comunicazione»

Condividi via email

Caressa esalta Tudor: tutte le dichiarazioni del giornalista sull’allenatore della Juve ed ex Lazio

Fabio Caressa ha parlato a Sky Calcio Club per analizzare il momento della Juve e per elogiare il mister Igor Tudor (ex Lazio).

PAROLE – «Tudor ha detto che non gli piace il termine traghettatore. Ha detto cose giustissime. Mi sono trovato d’accordo con le sue parole e mi sta piacendo molto la sua comunicazione. Vedo che sta incidendo anche sui tifosi della Juve che l’hanno preso come se fosse uno di loro, c’era di bisogno di questa figura. Dice le cose giuste e si sta giocando le sue possibilità».